Grávida, Andressa Urach anuncia fim do casamento com Thiago Lopes

‘Não me façam perguntas, pois não estou bem para falar’, escreveu a modelo; eles se casaram no civil em abril de 2021 e a ex-Miss Bumbum espera um filho do oficial de justiça

Reprodução/Instagram/tnlopes10/26.08.2021 Andressa e Thiago se casaram no civil em abril de 2021



A modelo Andressa Urach anunciou nesta sexta-feira, 14, que está se separando do marido, o oficial de justiça Thiago Lopes. Em publicação nas redes sociais, a ex-Miss Bumbum apenas noticiou o fato e escreveu: “Por favor, não me façam perguntas, pois não estou bem para falar”. Eles se casaram no civil em abril de 2021 e Andressa espera um filho de Tiago. A gravidez foi anunciada por ele em agosto deste ano. No Dia dos Pais, celebrado no dia 8, a modelo fez uma homenagem ao agora ex-marido, dizendo que ele é “fiel, provedor, amigo, carinhoso e um homem de caráter exemplar”.

O relacionamento deles causou polêmica mais de uma vez devido à modelo afirmar, com orgulho, que era submissa a ele. Quando apresentou o Miss Bumbum deste ano, ela fez uma homenagem para Tiago usando um colar com seu nome. Em outra ocasião, postou uma foto com o oficial de justiça e escreveu na legenda que ele era seu dono e que “a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo”, mas, sim, o marido. “Eu não sou feminista, respeito quem seja, porque cada um é feliz como quer. Eu tenho minha profissão e escolhi ser mulher de um homem e ser submissa a ele. Sou feliz assim. Não preciso dele, mas escolhi ser dele. Com muito prazer e temor sou submissa à autoridade dele. E sim, a última palavra é dele, pois não é qualquer homem, mas um homem que teme a Deus e não me faz mal, e sim bem todos os dias. Amo ser cuidada por ele. Nunca fui amada e cuidada como ele cuida de mim e do meu filho”, disse na época.