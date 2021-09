Andressa Urach diz que só não comete suicídio porque sabe que ‘o inferno é real’

Modelo, que está grávida do segundo filho, disse que está com raiva do mundo, mas não irá desistir

A modelo Andressa Urach fez um desabafo neste sábado, 25, após anunciar o fim do seu casamento com o oficial de justiça Thiago Lopes. Em um post no Instagram, a vice-Miss Bumbum, que está grávida do seu agora ex-marido, revelou que tem pensamentos suicidas com frequência. “Raiva do mundo? Sim. Raiva das pessoas? Sim. Raiva da igreja Universal? Sim. Vontade de me matar? Sim. Se eu não tivesse passado pela experiência de quase morte em 2014. Certamente cometeria hoje suicídio e não acreditaria mais em Deus! Mas como sei que o inferno é real. Não faço isso! Mas penso nisso sempre! Como estou com raiva e ódio de mim por ser tão burra, eu estou. E entendo perfeitamente tudo que passa na cabeça de um suicida. Agora tenho 2 filhos para criar e ainda bem por isso, porque eles vão ser minha força para não desistir. Muita raiva e ódio é o que me define hoje”, postou.

Andressa, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, teve complicações médicas em 2014 após realizar um procedimento estético e, ao se recuperar, começou a frequentar a Igreja Universal. Após cerca de seis anos, ela rompeu com a igreja de Edir Macedo dizendo que haviam levado todo o seu dinheiro. Desde então, Andressa não poupa críticas à Universal. A modelo continuou sendo evangélica e viveu um relacionamento polêmico com Thiago por afirmar que era submissa do marido e frequentemente o chamava de “provedor” e dizia que ele era seu dono. O casamento no civil aconteceu em abril deste ano. Andressa anunciou a separação na última sexta-feira, 24, mas não deu detalhes do que aconteceu. “Por favor, não me façam perguntas, pois não estou bem para falar”, escreveu nos stories do Instagram.