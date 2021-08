Andressa Urach rebate Anitta após cantora criticar Bolsonaro: ‘Vai rebolar o bumbum’

Modelo saiu em defesa do presidente após cantora chamar de ‘palhaçada’ a PEC do voto impresso

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial/anitta Andressa Urach defendeu Bolsonaro após críticas de Anitta



A modelo Andressa Urach rebateu a cantora Anitta após a artista criticar o presidente Jair Bolsonaro por defender o voto impresso. “Vamos dar um biscoito para a Anitta, que precisa falar mal do presidente para voltar a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável! Vai rebolar o bumbum que é disse que você entende. Para que está feio”, escreveu a modelo. A sócia do concurso Miss Bumbum também se posicionou sobre a sessão realizada na terça-feira, 10, na Câmara dos Deputados que rejeitou a PEC do voto impresso. “Um absurdo! 218 deputados que o povo elegeu votaram contra a transparência. Só mostra o quanto são corruptos. Em um país que apoia um ex-presidente [Lula] que foi preso era de se esperar mesmo! Se o próprio STF que é a suprema corte está corrompido, imagina o plenário da Câmera dos Deputados. Tem brasileiro que gosta mesmo de ser roubado”, escreveu a modelo nos stories do Instagram.

Na visão de Andressa, o povo só vai acordar quando o país estiver quebrado. “Já que o Brasil gosta de putaria, então viva a putaria”, declarou a modelo. A PEC do voto impresso tem gerado discussões nas redes sociais e Anitta se posicionou na última terça-feira no Twitter. A cantora criticou Bolsonaro e falou que o presidente não está mantendo uma boa relação internacionais. “O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes… e o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso… alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que está precisando de verdade no Brasil. Parece uma piada… o cara que faz seu marketing e sua campanha eleitoral toda baseada em internet, fake news e tecnologia robô, agora, quer que o povo vote impresso”, escreveu a dona do hit Girl From Rio.

Para Anitta, Bolsonaro está “pegando a imagem do nosso país e jogando no esgoto”. “Nenhum outro país quer ter relações com o Brasil nesse momento. Estamos isolados do mundo. Tudo graças a esse energúmeno que só olha para o próprio umbigo. E não pensem vocês que ter boa relação com outros países só afeta a vida do rico. Não, não! Um país com boas relações internacionais consegue muitas aberturas pra oportunidades que são sentidas pela sociedade inteira. Do rico ao pobre”, disse a artista, que também criticou a atual cotação do dólar. “Aquela lenda que os bolsonaristas tanto falavam de dólar alto, que Bolsonaro faria cair etc. e etc., cada dia piora porque o presidente não está preocupado em fazer politicagem… ele vive numa bolha de egocentrismo que não deixa ele descer do salto”, finalizou a artista.