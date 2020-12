Naomi Ackie é escolhida para viver Whitney Houston em filme biográfico da cantora

Atriz britânica impressionou nos testes e vai estrelar o longa que deve ser lançado em 2022

Reprodução Naomi Ackie, de 'Star Wars', será Whitney Houston no cinema



Depois de uma busca mundial, a atriz Naomi Ackie foi a escolhida para interpretar a cantora Whitney Houston na cinebiografia que receberá o nome de “I Wanna Dance With Somebody”. A artista britânica, que teve destaque no filme “Star Wars – A Ascensão Skywalker”, vai estrelar o longa que tem lançamento previsto para 2022. O roteiro será assinado por Anthony McCarten, que escreveu o filme biográfico “Bohemian Rhapsody” sobre a banda Queen. Já a direção do longa será de Stella Meghie, mesma de “The Photograph”. “Passamos a maior parte do ano passado em uma busca exaustiva por uma atriz que pudesse encarnar Whitney Houston. Naomi Ackie nos impressionou em cada estágio do processo. Fiquei comovida com sua capacidade de capturar a presença de palco de um ícone global e trazendo humanidade para sua vida interior”, afirmou a diretora do longa ao The Hollywood Reporter.

Quem também se impressionou com o desempenho da atriz foi o produtor musical Clive Davis: “O teste de Naomi Ackie foi tão poderoso que me deu arrepios na espinha. Embora os vocais incomparáveis ​​de Whitney sejam usados ​​para todas as canções, a extraordinária gama de atuação de Naomi permite que ela capture com maestria o charme único de Whitney, o poder dessa estrela e, é claro, suas lutas pessoais. Naomi é o verdadeiro acontecimento e não consigo imaginar uma escolha melhor para este papel icônico”. Whitney Houston ganhou seis Grammys ao longo da carreira, vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo e fez sua estreia como atriz no icônico “O Guarda-costas”, filme de 1992 para o qual gravou a música I Will Always Love You. Ela morreu em 2012, aos 48 anos.