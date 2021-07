Grazi Massafera critica governo, mas afirma que não está do lado da Globo: ‘Vou sair em breve’

Atriz rebateu seguidores ao fazer uma publicação em que lamenta as vidas perdidas na pandemia

Grazi Massafera disse que vai sair em breve da Globo



A atriz Grazi Massafera deixou escapar que está de saída da Globo ao responder um comentário de uma seguidora no Instagram. No último domingo, 4, a artista postou uma foto de um protesto que aconteceu contra o governo de Jair Bolsonaro. “Não dá mais para ignorar que estamos em perigo. Estamos tão desesperados que mais uma vez milhares de pessoas, com máscara, foram gritar em plena pandemia. Estamos falando de vidas que não foram poupadas, histórias que não foram contadas por puro descaso. Vidas perdidas pelo ódio, pela imprudência e pela violência. Descaso de gente que, em vez nos comandar, nos condena ao perigo, a morte”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

O post de Grazi dividiu opiniões e, enquanto alguns seguidores agradeceram a artista por se posicionar, outros criticaram e a atriz até anunciaram que estavam deixando de segui-la. Uma das seguidoras da artista disse: “Grazi, deixa de ficar do lado dessa Globo. Você é maravilhosa, gente boa, abre seu olho”. A atriz, que respondeu diversos comentários, escreveu: “Não estou do lado da Globo! Inclusive, vou sair em breve. Estou do lado da minha consciência e humanidade, minha senhora”. O comentário da artista repercutiu e mais uma vez dividiu opiniões. Algumas pessoas elogiaram a atitude de Grazi de deixar a emissora carioca, já outros disseram que ela só está de saída porque seu contrato não será renovado, assim como aconteceu com diversos outros artistas. O último trabalho de Grazi na Globo foi na novela “Bom Sucesso”, em 2019. Ela protagonizou a trama da faixa das 19h com Antônio Fagundes e Rômulo Estrela.