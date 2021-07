Kajuru sai em defesa de Rodrigo Faro e chama Zezé Di Camargo de ‘figura podre’

Senador disse que o cantor sertanejo é quem ‘vende a mãe e o que estiver na frente’ por dinheiro

Reprodução/Instagram/senadorkajuru/zezedicamargo/05.07.2021 Jorge Kajuru criticou Zezé Di Camargo ao falar de polêmica envolvendo Rodrigo Faro



O senador Jorge Kajuru criticou o cantor Zezé Di Camargo ao comentar sobre a desavença que o sertanejo teve com o apresentador Rodrigo Faro. Nesta segunda-feira, 5, o político usou o Twitter para sair em defesa do artista da Record TV: “Caro Rodrigo Faro, não sou seu amigo, mas não perca tempo com uma figura podre como Zezé Di Camargo, pois esse eu te garanto: por dinheiro, vende a mãe e o que estiver na frente”. A confusão entre o apresentador e a dupla de Luciano começou quando foi divulgado que Faro tinha se negado a fazer o teste de Covid para participar de uma ação comercial no SBT. Nas redes sociais, Zezé fez um comentário polêmico sobre o assunto: “Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena”.

Em nota, a emissora de Silvio Santos disse que o apresentador não se negou a fazer o teste. “O apresentador chegou ao SBT com seu motorista, tendo o veículo sido direcionado à vaga próxima a entrada ao camarim. Foi recepcionado por dois funcionários do SBT que o conduziram ao camarim onde se encontrava sua equipe. Lá foi informado sobre a realização do teste quando afirmou já tê-lo realizado na manhã do mesmo dia, por ter gravado uma ação comercial para outro cliente (apresentou em seguida o teste com resultado negativo para Covid). Diante disto, foi liberado da realização de um novo teste e se colocou à disposição para realizá-lo novamente se necessário fosse”, explicou a emissora.

A repercussão aumentou quando Faro rebateu o comentário feito por Zezé. “Assim como você, comecei a trabalhar cedo, desde os meus seis anos de idade, são 41 anos de carreira onde nunca tive qualquer tipo de desavença com quem quer que seja. Pelo contrário, me sinto uma pessoa querida e respeitada pelos meus colegas. Ressalto aqui nessa carreira de 41 anos, a importância da minha mãe, uma mulher guerreira que sempre esteve ao meu lado, apoiando decisões e vibrando com as minhas conquistas e vitórias. Assim como Dona Helena [mãe de Zezé], a minha mãe, Dona Vera, merece respeito e isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você”, escreveu o apresentador nos stories do Instagram. Zezé chegou a responder o posicionamento de Faro afirmando que não desrespeitou a mãe dele.