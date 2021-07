Alerta de novo casal: Harry Styles e Olivia Wilde são flagrados aos beijos em iate

Rumores apontam que casal se conheceu nos bastidores do filme ‘Don’t Worry Darling’ e está junto desde janeiro

Reprodução/ Page Six Harry e Olivia fizeram um passeio romântico de iate na Itália



Os rumores de namoro entre o cantor Harry Styles, de 27 anos, e a atriz Olivia Wilde, de 37 anos, parecem ser verdade. Os dois foram fotografados nesta segunda-feira, 5, curtindo um passeio romântico de iate durante viagem à Itália. Um paparazzi conseguiu registrar alguns beijos e cenas de carícia entre os dois e o portal ‘Page Six’ divulgou. Os rumores de que Harry e Olivia estariam juntos começou durante as gravações do filme ‘Don’t Worry Darling’, no início de 2021, e que foi estrelado pelo músico e dirigido pela atriz. O filme está previsto para estrear ainda este ano. Wilde se separou do ator Jason Sudeikis no início de 2020, com quem teve dois filhos: Otis, de 6, e Daisy, de 4. O último relacionamento de Harry foi com a modelo Camille Rowe, que terminou em 2018.