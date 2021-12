Whindersson relembra chá de bebê do filho: ‘Queria viver esse dia em looping’

Em uma dinâmica nas redes sociais, um seguidor pediu para que o humorista mostrasse uma foto de um ‘rolê inesquecível’; João Miguel não resistiu após nascer prematuro

Whindersson Nunes relembrou nesta quarta-feira, 1º, o dia do chá de bebé do seu primeiro filho, João Miguel, que nasceu no dia 29 de maio, com apenas cinco meses de gestação, mas não resistiu ao parto prematuro. Ao abrir uma caixa de perguntas em seu Instagram, um seguidor pediu para que o humorista mostrasse uma foto de um “rolê inesquecível”. O artista, então, não hesitou e relembrou a festa em que descobriu o sexo do bebê. “Queria viver esse dia em looping”, confessou. A perda do filho afetou o comediante, que preocupou os fãs ao aparecer com tatuagens no rosto. O relacionamento de Whindersson e Maria Lina também não sobreviveu à morte de João. Três meses depois, em agosto de 2021, o humorista e a estudante universitária anunciaram que o namoro havia chegado ao fim.