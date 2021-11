Marido de Ivete Sangalo fala pela primeira vez sobre rumores de crise na relação

Daniel Cady resolveu comentar sobre o assunto durante uma live que fez no Instagram

Reprodução/Instagram/danielcady/23.11.2021 Daniel Cady disse que não existe crise em seu casamento com Ivete Sangalo



O nutricionista Daniel Cady falou pela primeira vez sobre os boatos de que seu casamento com a cantora Ivete Sangalo está em crise durante uma live no Instagram realizada na última segunda-feira, 22. “Vou começar adiantando esse assunto. Fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Na verdade, alguma semente do mal vi quando eu estava recomeçando meu Instagram, fiz o lançamento das minhas camisas inspiradas na natureza. Meu trabalho é esse, estou sempre tentando trazer aqui o que há de melhor, minhas experiências e meus erros”, afirmou Daniel. “O que era para ser uma surpresa, o trabalho da camisa, virou esse rebuliço todo. Está tudo tranquilo aqui, graças a Deus tudo em paz com a minha família.”

Os rumores de que o casal não estaria mais junto começaram na semana passada quando os seguidores do nutricionista notaram que Daniel estava apagando boa parte das fotos em que aparecia junto com Ivete. A foto mais recente com a esposa que ele tinha deixado no feed foi uma de 2018, na qual estão juntos com os jogadores de futebol Neymar e Kaká. O post também foi retirado do ar e, atualmente, há duas fotos com Ivete em seu perfil. Na ocasião, a assessoria de imprensa da cantora de axé informou à Jovem Pan que não comenta sobre a vida pessoal da artista. Ivete e Daniel estão juntos desde 2008 e são pais de três filhos: Marcelo, de 12 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 3 anos.