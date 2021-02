Thammy Miranda quer processar Lumena, do ‘BBB 21’, por racismo contra Carla Diaz

‘Nunca conheci na minha vida um ser humano tão podre’, disse o vereador sobre a psicóloga

Thammy Miranda disse que está incomodado com as atitudes de Lumena no 'BBB 21'



O vereador Thammy Miranda usou as redes sociais esta semana para dizer que tem a intensão de processar a psicóloga Lumena por suas atitudes dentro do “BBB 21”. A sister tem como principal desavença na casa a atriz Carla Diaz e diversas vezes já usou questões raciais como justificativa para a falta de afinidade que tem com a ex-Chiquititas. “Estava vendo aqui as coisas daquela imbecil da Lumena e estava aqui pensando, racismo é racismo, não existe racismo reverso, na minha opinião, e a atitude que ela está tendo com a Carla Diaz é de racismo”, afirmou Thammy nos stories do Instagram. “Ela [Lumena] falou ‘essa branquitude de merda’ [ao se referir a atriz], se fosse a Carla Diaz falando ‘essa negritude de merda’, ela sairia presa do ‘Big Brother’. A Lumena, não satisfeita em ter um ato de racismo, continuou fazendo pressão psicológica, ela pegou a menina para Cristo”, enfatizou.

O filho da cantora Gretchen falou que está incomodado com a postura de Lumena e que quer fazer algo a respeito. “Estou me sentindo ofendido com isso, então já entrei em contato com meus advogados, estou conversando com eles, vendo a possibilidade e, se eu puder e for a forma legal, eu vou processar a Lumena e faço questão de doar esse dinheiro para qualquer instituição que cuide de racismo. Eu só estou esperando para ver o que meus advogados vão falar”, afirmou o vereador de São Paulo. Para ele, a sister utiliza os conhecimentos da sua profissão para fazer pressão psicológica com Carla e também comentou que a sister fez o mesmo com Lucas Penteado. “Ela está utilizando as técnicas que aprendeu na faculdade dela de psicologia para desestabilizar outras pessoas. Ela é um lixo de ser humano, é surreal o que ela está fazendo. Eu nunca conheci na minha vida um ser humano tão podre. O que ela está fazendo com o próximo está me atingindo e eu não vou ficar sem fazer nada”, finalizou.