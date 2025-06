Gretchen rebate uso de filtro e comemora resultado de harmonização facial: ‘Rosto mais fino’

A artista revelou que está passando por um novo tratamento estético; ‘Iniciei um programa de harmonização. Fiz hialuronidase e Radiesse. Por enquanto, é isso’

Reprodução/Instagram/@mariagretchen Gretchen, aos 66 anos, compartilhou com seus seguidores o resultado de sua recente harmonização facial



Gretchen, aos 66 anos, compartilhou com seus seguidores o resultado de sua recente harmonização facial. A famosa Rainha do Rebolado não hesitou em brincar sobre as críticas que costuma receber, afirmando: “Ah, ela não faz fotos sem filtro… Na verdade, eu não tiro fotos sem filtro. O que eu faço é vídeo sem filtro!”. Em seguida, a artista revelou que está passando por um novo tratamento estético. “Iniciei um programa de harmonização. Fiz hialuronidase e Radiesse. Por enquanto, é isso”, explicou. Com o cabelo arrumado, ela mostrou seu rosto e destacou: “Olhem como meu rosto ficou mais fino! Estou sem filtro, como vocês podem ver”. Gretchen também mencionou que ainda planeja fazer algumas alterações em seus cabelos, mas que isso ficará para depois. “Ainda falta fazer os fios que ele vai colocar, mas não podia fazer isso agora. Olhem para este cabelo”, finalizou.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA