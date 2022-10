Gretchen usa calcinha com nome do marido ao renovar votos do 18° casamento

Casal fez uma cerimônia para 120 pessoas em um resort no Pará e detalhe na lingerie chamou a atenção dos fãs

Reprodução/ Instagram @esdrasdesouza e @mariagretchen Gretchen e Esdras de Souza renovaram os votos de casamento na última sexta-feira, 30



Nesta sexta-feira, 30, Gretchen e seu marido, Esdras de Souza, renovaram os votos do casamento em uma cerimônia intimista para 120 amigos e familiares. Em uma das fotos publicada neste sábado, 1, um detalhe chamou a atenção dos fãs do casal: a calcinha de Gretchen. A rainha do rebolado optou por uma peça com o nome do marido escrito em dourado para homenageá-lo. Na foto, feita pelo fotógrafo Ermando Silva e divulgada nas redes sociais do casal, é possível ver a lingerie customizada. A ex-cantora desfilou com um vestido branco, colado e quase transparente. A celebração ocorreu em um resort de Salinópolis, cidade litorânea do Pará. A data de 30 de setembro foi escolhida para marcar os 50 anos de Esdras. Como os dois casaram durante pandemia, em outubro de 2020, a cerimônia também serviu para compensar a falta da festa de casamento no momento da união. Esse é o 18ª casamento de Gretchen, que comemorou a união nas redes sociais: “Que delícia poder viver cada segundinho ao seu lado, Esdras de Souza. Meu sorriso fica iluminado a cada olhar seu. Eu te amo infinitamente. Você traz brilho para minha vida”. Confira imagens da celebração abaixo.

Essa mão linda já diz Td. Te amo meu amor @EsdrasdeSouzza pic.twitter.com/QFwuquVcpI — Gretchen 🍑 (@GretchenCantora) October 1, 2022