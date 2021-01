William Bonner quebra protocolo e faz desabafo ao vivo sobre a pandemia; assista

‘Estamos esgrimando com loucos, com irresponsáveis’, afirmou o apresentador do ‘Jornal Nacional’

Reprodução/Globo William Bonner falou ao vivo no 'Jornal Nacional' sobre o comprometimento com a informação



O jornalista William Bonner mais uma vez virou assunto nas redes sociais ao quebrar o protocolo e se posicionar sobre o avenço a pandemia ao vivo no “Jornal Nacional” exibido na noite de quinta-feira, 14. Ao chamar o jornalista Alan Severiano para passar as informações sobre os números de casos da Covid-19, o apresentador do principal telejornal da Globo disse o seguinte: “Você já sabe o que vamos fazer agora, mas eu queria lembrar que se nós fazemos isso todo dia é porque nós estamos cumprindo um dever profissional, nós, aqui, e todos os jornalistas do planeta Terra. Nesse momento, infelizmente, além de dar as notícias, de trazer as informações corretas, nós estamos esgrimando com loucos, com irresponsáveis, com gente que é capaz de entrar em um WhatsApp da vida e sair espelhando mentira a bel prazer, as mentiras mais absurdas, crendices. Tem gente que faz isso investido de cargo público, tem gente que faz isso sistematicamente, mas a gente aqui, nós jornalistas profissionais, nós não vamos desistir porque esse é nosso deve profissional”.

Bonner continuou seu discurso dizendo que tem políticos que ajudam a espalhar notícias falsas sobre a pandemia por aplicativos de mensagens. “Tem gente que faz isso investido de cargo público, tem gente que faz isso sistematicamente, mas a gente aqui, nós jornalistas profissionais, nós não vamos desistir porque esse é nosso deve profissional. A gente está defendendo aqui a nossa profissão, mas a gente também está defendendo a sociedade.” O apresentador enfatizou que os dados divulgados diariamente são coletados graças a união de vários veículos de imprensa, assim não é necessário esperar a divulgação os dados oficiais do governo. “[Os dados] foram colhidas por um consórcio de veículos de imprensa, empresas independentes da imprensa se juntaram para oferecer para você em diversos meios, em diversos veículos, números e informações confiáveis”, enfatizou. Em seguida, Alan Severiano falou que o Brasil bateu um novo recorde registrando a maior média de casos diários desde o início da pandemia.