Homem que perseguia Isis Valverde há 20 anos é preso no condomínio da atriz

Cristiano Rodrigues Kellerman, de 43 anos, confessou em depoimento ser apaixonado pela artista

  • Por Jovem Pan
  • 17/12/2025 18h40
Cristiano Rodrigues Kellerman, de 43 anos, persegudior de Isis Valverde

Foi preso na noite de terça-feira (17) um homem que perseguia a atriz Isis Valverde há quase 20 anos. Identificado como Cristiano Rodrigues Kellerman, de 43 anos, ele foi detido no condomínio da artista, no Joá, Zona Sudoeste do Rio. Em seu depoimento, ele confessou que perseguia a atriz há mais de 20 anos e declarou-se “apaixonado”

Kellerman teria tentado aproximação com Isis pelo menos três meses, sendo que na última ele insistiu em encontrar e falar com a atriz.

O perseguidor é uma pessoa com deficiência (PCD) e foi levado para a delegacia, no Leblon, na Zona Sul, em uma cadeira de rodas. Segundo investigações da Polícia, ele teria contratado um detetive particular para obter dados pessoais da vítima, como endereço e telefone.

A atriz Isis Valverde se manifestou sobre a prisão e agradeceu o trabalho das autoridades. “Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, afirmou a atriz.

