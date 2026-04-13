Shakira entra no clima do Brasil, fala português e prova comidas típicas antes de show no Rio

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a cantora colombiana disse que verá os brasileiros em Copacana, ‘no altar do mundo’

Reprodução/Tik Tok/@shakira Cantora Shakira experimenta comidas brasileiras



A cantora colombiana Shakira publicou nesta segunda-feira (13) um vídeo comendo coxinha, brigadeiro e pão de queijo. No dia 2 de maio a cantora fará um show no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana.

Durante todo o vídeo Shakira experimenta as comidas brasileiras e fala em um português praticamente perfeito. Primeiro ela prova o pão de queijo e diz que “ama” mas já conhece por ter também na Colômbia. Em seguida come a coxinha pela primeira vez. “Eu nunca comi coxinha, parece a croqueta que tem na Espanha, mas com frango”, diz.

Por fim, ela experimenta o brigadeiro. “Esse eu conheço, é uma das minhas coisas favoritas no Brasil. Esse é o que tem leite condensado, né?”. Depois de comer ela diz vai “começar a dieta” para o show no Brasil e ficar com “bumbum brasileiro e tudo”, brinca a cantora.

O megashow é gratuito e marca a terceira edição do projeto “Todo Mundo no Rio”, que já trouxe Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025, às areias cariocas. A Riotur, empresa de turismo do Rio, projeta um público de 2,5 milhões de pessoas presentes no dia.

A cantora está prevista para subir ao palco às 21h45 e o show terá transmissão da TV Globo, Multishow e Globoplay.