Hospital desmente morte de Nicette Bruno e afirma que seu quadro é grave

Atriz foi internada após testar positivo para a Covid-19; ela está na UTI e depende de ventilação mecânica

Divulgação/Globo Nicette Bruno está internada na UTI em estado grave



Após começar a circular nas redes sociais que a atriz Nicette Bruno havia falecido, o hospital no qual a artista está internada desde o fim de novembro decidiu se pronunciar e deixou claro que são informações falsas. “A Casa de Saúde São José esclarece que a notícia que circula nas redes sociais sobre o falecimento da atriz Nicette Bruno não é verdadeira. A paciente segue internada na UTI do hospital, dependente de ventilação mecânica, e o quadro continua grave”, explicou em nota. A veterana atriz da Globo tem 87 anos e foi internada após testar positivo para a Covid-19. Em um primeiro momento, ela não precisou da ajuda de aparelhos para respirar, mas seu quadro clínico piorou e Nicette precisou ser intubada. A notícia foi dada por Beth Goulart, filha da atriz, pelas redes sociais e, frequentemente, ela tem postado vídeos e fotos pedindo oração para sua mãe. Na sua mais recente publicação, feita na noite de quinta-feira, 17, Beth postou uma foto junto com a mãe e na legenda escreveu: “Te amo minha mãe, continuamos com muita esperança e fé em sua recuperação, sabemos que é um dia depois do outro, temos que ter paciência e perseverança mas acreditamos em sua cura. Ainda vamos ter a sua alegria e sabedoria iluminando nossas vidas”.