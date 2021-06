Ícaro Silva, Letícia Sabatella e Ludmilla: Famosos se posicionam sobre post de Ju Paes

Postagem da atriz na noite desta quarta-feira, 2, rendeu muito nas redes sociais

Reprodução/Instagram/julianapaes/09.03.2021 Postagem de Juliana Paes viralizou nas redes sociais



A postagem de Juliana Paes na noite de quarta-feira, 2, em suas redes sociais segue rendendo. A atriz publicou um vídeo em seu Instagram dizendo que foi “agredida” por uma colega depois de defender a médica Nise Yamaguchi. Na gravação, Ju também se diz contra a “arrogância da direita e os delírios comunistas da extrema-esquerda”. A postagem rendeu muitos comentários, incluindo de famosos e companheiros de trabalho. Ludmilla defendeu Ju dizendo que ela era “sensata demais” e que sempre admirou a pessoa certa. Em outra postagem, a cantora disse que também foi atacada pela mesma pessoa, que a internet considerou como a humorista Samantha Schmütz que a criticou por um show no Copacabana Palace durante a pandemia. Sarah Andrade, ex-BBB, também apoiou Ju.

Dos que questionaram a publicação de Juliana estão Letícia Sabatella, que respondeu com um grande texto dizendo à amiga que gostaria de um dia conversar sobre a situação do país e pediu para que ela olhasse por outro viés a pobreza. “Creio tanto na sua luz, na sua beleza interior, que me permito não admirar todos os pontos de sua fala, mas sim, te chamar para uma conversa muito fraterna”, escreveu. Quem também foi na mesma linha de “crítica amiga” foi o ator Ícaro Silva que citou os privilégios conquistados pela companheira de trabalho e sua falta de ‘empatia’ com as pessoas de outras classes sociais.

“Você é inteligente, talentosa, carismática, amada, icônica, belíssima. Mas seu pensamento não ultrapassa a bolha da classe alta (…) Seu posicionamento é de quem não sabe o que é fome, de quem não entende o que é miséria”, comentou. A também atriz Patrícia Pilar foi mais suscinta ao perguntar “que delírios comunistas?”. O assunto rendeu tanto que levou todos os nomes acima citados para os Trend Topics do Twitter e também causou reações fora dele. Bruno Gagliasso usou uma postagem em seus stories escrito “nem de esquerda nem de direita = de direita” do perfil Barbie Fascista, que muitos relacionaram à postagem de Ju. Confira abaixo todos os comentários na íntegra: