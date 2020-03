Sem apresentar sintomas, Idris Elba é diagnosticado com coronavírus

Idris Elba revelou nesta segunda-feira (16) que foi diagnosticado com o coronavírus. O ator publicou um vídeo ao lado da esposa, a modelo Sabrina Dhowre, no Twitter.

Mesmo sem apresentar os sintomas da covid-19, doença provocada pela infecção do novo vírus, Elba disse que fez o teste após saber que foi “exposto à uma pessoa que também testou positivo [para coronavírus].”

“Nesta manhã eu recebi os meus exames para o coronavírus e deu positivo. Sim, é uma droga. Mas eu estou bem, Sabrina ainda não foi testada e está bem”, disse o astro de “Vingadores”.

“Olhem, isso é sério, agora é a hora de realmente manter distância uns dos outros e lavar as mãos. Além disso, há pessoas lá fora que não estão com sintomas visíveis e estão facilmente espalhando a doença. Agora é a hora de ser vigilante”, alertou.

Idris Elba ainda falou sobre a solidariedade do momento. “Agora é a hora de sermos solidários e pensarmos uns nos outros, tem tantas pessoas que foram afetadas, pessoas que perderam os seus entes queridos.”

O ator completou que manterá os fãs atualizados sobre o seu estado de saúde.

Tom Hanks e a esposa Rita Wilson também foram testados positivos para o coronavírus. No Brasil, Gabriela Pugliesi, Fernanda Paes Leme, Preta Gil e Di Ferrero são as celebridades que assumiram publicamente que contraíram a doença.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020