Preta Gil diz que pegou coronavírus em casamento de irmã de Pugliesi

Reprodução/Instagram Cantora se apresentou em cerimônia luxuosa realizada na semana passada, na Bahia



Preta Gil anunciou neste sábado (14) que testou positivo para Covid-19, doença provocada pelo coronavírus. A cantora se apresentou no casamento de Marcella Minelli, irmã da influencer Gabriela Pugliesi, na semana passada.

Assim como Pugliesi e demais presentes na festa luxuosa realizada em Itacaré, na Bahia, Preta também foi diagnosticada com a doença.

“Eu não me preocupei muito porque não tive contato com nenhuma dessas pessoas. Procurei meus médicos, eles falaram que eu estava sem sintomas e não adiantava fazer o exame. Fui para o hospital com os sintomas, fiz os exames, me coloquei em isolamento. Saiu o resultado, eu estou com coronavírus”, afirmou em seus Stories. “Imagino que eu peguei de uma pessoa que teve contato com essas pessoas.”

Preta falou sobre os sintomas do coronavírus: calafrios, dor de cabeça, no corpo e até na garganta. A artista cancelou seus compromissos futuros, incluindo um show agendado para este sábado em uma formatura da USP de Ribeirão Preto. “Estou com os sintomas um pouco. Vou melhorar se Deus quiser”, afirmou.