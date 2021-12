Indiana é coroada Miss Universo 2021; brasileira fica de fora do Top 16

Harnaaz Sandhu tem 21 anos e viralizou ao imitar um gato na competição; a cearense Teresa Santos disse que está com a consciência tranquila e que sabe que fez um ótimo trabalho

Reprodução/Instagram/missuniverse/13.12.2021 A indiana Harnaaz Sandhu venceu o Miss Universo 2021



A grande final do Miss Universo 2021 aconteceu na noite do último domingo, 12, em Israel, e a indiana Harnaaz Sandhu, de apenas 21 anos, foi a coroada da noite. A representante do Paraguai, Nadia Ferreira, foi quem ocupou o segundo lugar no concurso, já em terceiro ficou Lalela Mswane, da África do Sul. A nova Miss Universo viralizou nas redes sociais antes mesmo de receber a coroa, pois, ao ser questionada sobre um talento que tinha, ela surpreendeu ao imitar um gato miando. Essa é a terceira vez que uma representante da Índia vence o concurso de beleza. A cearense Teresa Santos, que representou o Brasil na competição, não foi classificada para ficar entre as 16 semifinalistas.

Após o evento terminar, Teresa se pronunciou nas redes sociais e afirmou que fez um trabalho impecável. “Minha consciência está tranquila, sei que eu dei o meu máximo, fiz tudo e mais um pouco, mas imprevistos acontecem.” A brasileira também fez um agradecimento a todos que torceram por ela. “Queria agradecer todo o carinho, as mensagens, a torcida de cada um de vocês e dizer que estou muito feliz, muito grata com tudo o que eu vivi aqui e com essa oportunidade. Nunca na minha vida eu imaginei que estaria aqui. Meu coração está preenchido. Infelizmente, as coisas não acontecem como a gente quer e imagina, mas eu aceito tudo o que Deus tem para mim. Às vezes, tem nãos que são melhores que um sim”, concluiu a Miss Brasil.