Cearense Teresa Santos é eleita Miss Universo Brasil 2021

Estudante de Psicologia superou as misses de Sergipe e Piauí no Top 3 da competição

Reprodução/ Umiss Teresa Santos ficou com a coroa da edição 2021



A 67ª edição do Miss Universo Brasil aconteceu nesta terça-feira, dia 9, e coroou uma nova Miss. O evento foi transmitido pelo canal Umiss na plataforma Soul TV três dias depois da gravação, que aconteceu no Teatro Platinum do cruzeiro MSC Preciosa no último sábado, dia 6. As três finalistas: miss Ceará Teresa Santos, a miss Sergipe Carol Valença e a miss Piauí Gabriela Lacerda disputaram a preferência dos jurados para herdar a coroa da Miss Brasil de 2020, a paulista Julia Gama, que não pôde participar da cerimônia por uma tentativa de golpe em estilista. A seletiva das candidatas aconteceu em quatro partes: na primeira elas foram avaliadas com entrevistas e vestido de gala, avançando 15. Dessas, a prova da roupa de banho de maiô montou o Top 10.

Depois de um desfile de roupa de banho com biquíni, foi definido o Top 5 com as misses Amazonas, São Paulo, Ceará, Sergipe e Piauí. Na etapa definitiva para definir o pódio do Miss Brasil 2021, as candidatas do Amazonas e de São Paulo foram eliminadas. Depois de quase duas horas de evento veio o grande anúncio. A candidata preferida dos jurados foi a estudante de psicologia Teresa Santos, Miss do Ceará. Essa foi a segunda vez que Teresa participou do concurso, em 2018 ela foi terceira colocada. Além da coroa, ela ganhou uma bolsa de estudos de MBA, R$ 50 mil e contrato com o Miss Universo Brasil além da preparação para o Miss Universo que acontece em Israel no dia 12 de dezembro.