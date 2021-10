Influenciador brasileiro de 22 anos compra mansão de John Lennon por R$ 25 milhões

Lucas Castellani também faz trabalhos como modelo e tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram

O influenciador e modelo brasileiro, Lucas Castellani, de 22 anos, chamou a atenção do mundo nos últimos dias após ter comprado a mansão que pertenceu ao cantor John Lennon, ex-Beatles, em Mulholland Drive, na Califórnia, pelo valor de R$ 25 milhões. A vizinhança é estrelada com nomes como Lenny Kravitz e Paris Hilton. Natural de Belo Horizonte, o influenciador ficou conhecido aos 15 anos quando utilizou o site MySpace para denunciar episódios de bullying que sofria. Hoje Lucas faz muito sucesso no Instagram mostrando seus trabalhos e rotina luxuosa, tendo mais de 1 milhão de seguidores na rede social. Além da casa na Califórnia, Lennon também mantinha residência em outros estados dos EUA e na Inglaterra.