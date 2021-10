Noiva de Lucas Penteado tenta suicídio após ser acusada de traição

Julia Franhani e a mãe também acusam o ex-BBB de ter ficado com o celular e com documentos dela

Reprodução/Instagram/lucaskokapenteado/01.10.2021 Lucas Penteado deixou seguidores preocupados após live no Instagram



A noiva do ex-BBB Lucas Koka Penteado, Julia Franhani, tentou cometer suicídio na madrugada deste domingo para segunda por conta de uma série de ofensas e ameaças que estaria recebendo no Instagram. Na última sexta, 1, Lucas realizou uma live em seu Instagram na qual acusava Julia de trai-lo com um segurança do condomínio Barra Bela, no Rio de Janeiro. A versão da moça, do segurança e de outros funcionários e moradores é que Lucas teria voltado da rua ao local transtornado e começado a quebrar o quarto no qual estava, ao que Julia pediu a ajuda do segurança que aparece nas imagens.

O perfil de Julia nas redes sociais foi derrubado pelas ofensas, mas a mãe de Julia, Domenica Franhani, postou sobre a situação e cobrou tanto Lucas quanto a mãe dele. Domenica postou uma foto da filha recebendo atendimento médico no que parece ser um exame de sangue ou a aplicação de remédio por via intravenosa e disse para Lucas devolver coisas de Julia, como o celular. “Devolva o celular, os documentos e os pertences da Julia pois isso é crime de apropriação indébita. E Andrea Penteado [mãe e empresária de Lucas] explique para todos o significado da palavra acolhimento, pois por mais que vocês estejam tentando silenciar minha filha, a verdade sempre prevalece!”, disse. Na sequência, também chamou a filha de ‘super-mulher’. Lucas também já pediu aos seguidores que parassem de atacar Julia. À Jovem Pan, Domenica Franhani confirmou a tentativa de suicídio da filha, mas não deu maiores detalhes sobre o estado de saúde de Júlia. Lucas Penteado não retornou aos contatos da reportagem até a publicação desta matéria.