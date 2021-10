Dirigido por Wagner Moura, ‘Marighella’ ganha nova data de estreia nos cinemas

Longa seria lançado no fim de 2019, mas foi adiado por problemas de documentação e pela pandemia

Reprodução/Instagram Seu Jorge interpreta Carlos Marighella em filme sobre guerrilheiro



Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o filme ‘Marighella’ ganhou data de estreia nos cinemas brasileiros. O primeiro trabalho de Wagner Moura como diretor chega às telonas no dia 4 de novembro, mesmo dia da morte do personagem principal durante a ditadura militar no Brasil, há 52 anos. A produção já teve sua estreia adiada algumas vezes. Inicialmente seria lançado em novembro de 2019, mas por intercorrências de documentação, a estreia foi postergada para maio de 2020 e novamente para este ano. O longa tem o cantor Seu Jorge no papel de Carlos Marighella, e conta a história de vida do guerrilheiro entre 1964 e 1969. Adriana Esteves, Bruno Gagliasso, Humberto Carrão e Herson Capri estão no elenco. ‘Marighella’ já foi exibido em diversos festivais pelo mundo, incluindo o Festival de Berlim, em 2019, quando estreou sob aplausos.

Confira o trailer abaixo: