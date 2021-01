Influenciadora está em estado grave na UTI após ter complicações em lipoaspiração

Liliane Amorim fez o procedimento no último dia 9 de janeiro e acabou não saindo como o esperado

Reprodução/Instagram/lilianeamorim_ Liliane Amorim foi internada após fazer lipoaspiração e ter complicações



A influenciadora digital Liliane Amorim está internada na UTI após ter complicações durante uma cirurgia de lipoaspiração. Os familiares da influencer deram detalhes do estado de saúde dela por meio das redes sociais. Em nota, foi explicado que Liliane passou pelo procedimento estético no dia 9 de janeiro, mas ele “não ocorreu como esperado”. “Desde domingo, dia 17/01, ela está na UTI. Seu quadro é grave, mas estável. Entendemos e agradecemos a preocupação de todos, mas pedimos que tenham mais cautela com as informações que estão passando! A família não está acostumada com essa exposição, e o que pedimos é que orem por ela. Nós cremos em um Deus que cura e em breve estará bem e virá falar com todos vocês”, escreveu a família em uma publicação feita no Instagram de Liliane. Vários seguidores deixaram mensagens de apoio, incluindo a também influenciadora Thayse Teixeira, que comentou: “Desde que fiquei sabendo dessa situação, estamos em oração. Deus não vai abandoná-la e tudo ficará bem. Eu creio”.