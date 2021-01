Após boatos de traição, Mariano diz que Lipe foi o ‘maior boi’ de ‘A Fazenda 12’

Amigos fizeram um churrasco que também contou com a presença de Jakelyne, Selfie e Raissa

Reprodução/Twitter/euliperibeiro Raissa, Selfie, Lipe, Jakelyne e Mariano fizeram um churrasco para se reencontrarem



O influenciador digital Lipe Ribeiro reencontrou seus grandes parceiros de “A Fazenda 12” em um churrasco feito pelo cantor Mariano na última quarta-feira, 21, e o que chamou a atenção foi a recepção feita pelo sertanejo. “Lipe chegou aqui em casa e eu vou chamar ele”, disse o cantor antes de tocar um berrante. Em seguida, Mariano brincou: “Chegou o maior boi da edição de ‘A Fazenda 12’”. Ao fundo, é possível ouvir a indignação da modelo Jakelyne Oliveira: “Mentira”.

Lipe entrou no reality comprometido com a influenciadora digital Yá Burihan e chegou a pedir a namorada em casamento quando estava dentro do jogo. Menos de um mês depois, o casal anunciou a separação e Yá postou nas redes sociais que não foi traída e que foi ela quem errou com o ex-peão. Depois disso, começaram a circular boatos nas redes sociais de que a influencer é quem tinha traído o então namorado no período em que ele estava confinado. No churrasco de Mariano também estavam Lucas Selfie e Raissa Barbosa. Lipe chegou a postar uma foto ao lado dos dois casais formados em “A Fazenda 12” e escreveu na legenda: “Pelo menos a gente se diverte né”.