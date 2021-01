Influenciadora morre após complicações em cirurgia de lipoaspiração

Liliane Amorim estava internada em estado grave desde o dia 17 de janeiro

Reprodução/Instagram/lilianeamorim_ Liliane Amorim faleceu depois de complicações da lipoaspiração



A influenciadora digital Liliane Amorim morreu neste domingo, 24, após uma semana internada na UTI de uma unidade hospitalar em Juzeiro do Norte, no Ceará. Liliane passou por uma cirurgia de lipoaspiração no dia 09 de janeiro, mas o procedimento não ocorreu como esperado. No dia 17 de janeiro ela foi internada em estado grave e ontem a família informou por meio das redes sociais que a influenciadora precisou passar por um procedimento de reabordagem cirúrgica e seu estado evoluiu para gravíssimo. “Não vamos perder a fé, pedimos que continuem em corrente de oração”, escreveram em comunicado.

Neste domingo, porém, o médico Sérgio de Araújo, diretor da unidade onde Liliane estava internada, soltou uma nota informando que a influenciadora não sobreviveu. “É com extremo pesar que comunicamos que a Srta Liliane faleceu hoje pela manhã. Toda a Equipe de nosso hospital está de luto em nome dessa moça que foi uma guerreira em todos os momentos durante sua Internação”, escreveu. Amigos de Liliane também prestaram suas condolências nas redes sociais. “Não consigo acreditar, descansa em paz, minha linda. Eu te amo mais que tudo. Sempre vou te amar”, postou a também influenciadora, Dayane Couras.