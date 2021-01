Patrick Stewart, de X-Men, comemora vacinação contra Covid-19: ‘Grato e esperançoso’

Aos 80 anos, o ator foi vacinado no Reino Unido dentro de seu próprio carro

Reprodução/ Twitter Ator de 80 anos foi vacinado dentro do carro



O ator Patrick Stewart, de 80 anos, foi vacinado contra a Covid-19 no Reino Unido. Famoso por interpretar o professor Xavier em ‘X-Men’ e o Capitão Jean-Luc Picard na série de televisão ‘Star Trek: The Next Generation’, ele comemorou o momento em suas redes sociais. No Twitter, Patrick agradeceu os profissionais de saúde e se disse ‘grato e esperançoso’ com a imunização. “Como podemos dizer obrigado aos profissionais de saúde e cientistas por seu sacrifício e serviço? Receba a vacina o mais rápido possível para diminuir sua carga e continue usando uma máscara para proteger os concidadãos. No meu 80º ano, estou grato e esperançoso por dias melhores pela frente”, disse.

Junto ao texto, o ator compartilhou um vídeo com o momento de sua vacinação, que pareceu acontecer em um ‘drive-in’ de vacinas, com a enfermeira aplicando o imunizante enquanto Patrick estava dentro do carro. Ele está acompanhado, agradece a mulher e parece emocionado após receber a vacina. Confira abaixo o vídeo postado pelo ator: