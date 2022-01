Mário Frias defende Bolsonaro e critica atitude de Ivete Sangalo em show

Secretário da Cultura chamou a cantora de ‘animadora de militante esquerdista’ após seu público mandar em coro o presidente ir ‘tomar no c*’ durante um show

Mário Frias chamou Ivete Sangalo de 'animadora de militante esquerdista'



O Secretário Especial da Cultura Mário Frias criticou a cantora Ivete Sangalo após circular um vídeo de um show que ela realizou em Natal, Rio Grande do Norte, na última quarta-feira, 29. No vídeo, é possível ouvir o público gritando: “Ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”. A artista estimulou o público dizendo: “Não ouvi, está baixinho”. O coro se intensificou, Ivete dançou no palco e comentou: “[Bolsonaro] vai acabar escutando de tão alto que foi”. Na última sexta-feira, 31, Mário compartilhou esse vídeo em suas redes sociais e saiu e defesa do presidente Jair Bolsonaro. “A rainha Ivete passou todos os anos de roubo generalizado petista, como meio de impor uma ideologia abominável, no mais absoluto silêncio. Hoje, presta-se ao ridículo papel de ser animadora de militante esquerdista, pois é escrava dos caprichos da elite artística arrogante”, escreveu o secretário.

Vale lembrar que Ivete foi uma das poucas artistas que não se posicionou politicamente nas últimas eleições e sua atitude incomodou diversos fãs. As críticas contra a cantora por se abster do assunto se intensificaram com a chegar da pandemia. Após o Brasil atingir 500 mil mortes por Covid-19, em junho do ano passado, a artista baiana decidiu se posicionar e afirmou que é contra ao atual governo. “Entendo o quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que acredito. Esse governo que está aí não me representa, nem mesmo antes da ideia dele existir. Isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto”, postou na época em suas redes sociais.