Ingrid Guimarães toma vacina contra a Covid-19 usando camiseta com foto de Paulo Gustavo

Atriz, que tomou a primeira dose do imunizante no Rio de Janeiro, usou uma máscara escrito ‘SUS’

Reprodução/Instagram/ingridguimaraes/24.06.2021 Ingrid Guimarães tomou a vacina usando uma camiseta com a foto de Paulo Gustavo



A atriz Ingrid Guimarães, de 48 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira, 24, em um posto de saúde do Rio de Janeiro. O que chamou a atenção foi o look escolhido pela artista, que foi com uma camiseta estampada com uma foto de Paulo Gustavo e uma máscara facial escrito SUS. “Roupa de vacinar”, escreveu a artista no Instagram. Antes de receber o imunizante, Ingrid postou uma foto com um vestido verde e escreveu na legenda da publicação: “Pronta para virar ‘jacaroa’. Ansiosa”. No último dia 15 de junho, ela também chamou a atenção dos seguidores por fazer uma reflexão sobre a importância de valorizar o agora.

“Eu vivia planejando o futuro, os anos, os meses, a semana. Como se a vida fosse um filme e eu pudesse escrever o final. Desde que perdi um amigo tão sem explicação, faço exercício de viver cada dia e deixar o futuro com quem realmente é dono dele. E você também tem dificuldade de viver um dia de cada vez? Ou sua ansiedade também não deixa?”, postou a artista. Vários seguidores de Ingrid entenderam que o amigo que ela citou na postagem é Paulo Gustavo, que morreu no dia 4 de maio deste ano aos 42 anos. O intérprete de Dona Hermínia ficou internado por quase dois meses após ter complicações relacionadas à Covid-19. A morte do artista, que deixou o marido Thales Bretas e os filhos Gael e Romeu, chocou o Brasil e teve grande repercussão.