Globo se pronuncia após vídeo de Christiane Pelajo ameaçando abandonar estúdio vazar

Emissora disse que falhas técnicas acontecem, que a jornalista se desculpou com seus colegas ‘pelo excesso de sua reação’ e que o episódio, ocorrido em 2020, já foi superado

Reprodução/GloboNews/23.06.2021 Christiane Pelajo virou assunto após viralizar vídeo em que aparece irritada na GloboNews



A jornalista Christiane Pelajo, que apresenta o “Edição das 16h” na GloboNews, virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 23, após vazar um vídeo de abril de 2020 em que ela ameaça abandonar o estúdio por causa um problema técnico envolvendo o retorno de áudio. “Gente do céu, é só aumentar o áudio. Dá para fazer isso? Estou em voo cego. Na boa, eu vou sair do estúdio. Eu só volto se tiver áudio, não tem a menor condição de trabalhar assim”, afirmou a apresentadora. Com o tom de voz mais elevado, ela continuou: “Não tem áudio nenhum. Eu estou em voo cego total, ninguém fala nada comigo no ponto, não tem condições [de seguir assim]. Não dá, está cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar, sem brincadeira. Achei que ontem fosse o ápice, mas não. Eu vou continuar sem áudio? Eu vou sair daqui, só volto quando eu tiver áudio, não vou ficar aqui pagando mico. Chega!”.

Com a repercussão do vídeo, a emissora carioca decidiu se pronunciar e, em nota enviada à Jovem Pan, a equipe de comunicação da Globo explicou que o assunto foi resolvido e encerrado na época: “Falhas técnicas na Globo são raras, mas acontecem. Algumas mais graves, raríssimas. Estas expõem e constrangem os talentos de vídeo, sobretudo os que estão ao vivo. Foi o que aconteceu então. Apesar do constrangimento, Christiane Pelajo se desculpou à época com os colegas pelo excesso de sua reação. E o episódio foi superado”. O vídeo, no entanto, já viralizou nas redes sociais e o nome de Christiane Pelajo foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Christiane Pelajo lenda que não deita para a precarização do trabalho”, comentou um seguidor. “Eu amei o surto da Christiane Pelajo. Fez o meu dia”, escreveu outro. “Esse vídeo da Christiane Pelajo irritada por ficar sem retorno de áudio durante um jornal ao vivo, super entendo o nervosismo dela viu. Não é nem a primeira ou segunda vez que ela passa por uma situação dessa, inevitável não se estressar”, acrescentou mais um.

christiane pelajo lenda que não deita para a precarização do trabalho!!!pic.twitter.com/xoBDw7VOT4 — fora bolsonaro genocida!!! (@viadobaby) June 23, 2021

Quem nunca quis surtar igual a christiane pelajo no meu do escritório?? Maravilhosa kkk…tá impossível trabalhar aqui https://t.co/8c0Q9qyFGI — Tiago Penteado (@TiagolPenteado) June 23, 2021

Eu amei o surto da Christiane Pelajo. Fez o meu dia. — Amanda (@aleandr0__) June 23, 2021