Internado a 33 dias, Rafael Cardoso escreve carta à mão e fala sobre vício: ‘Mata humilhando’

O ator é conhecido por novelas como A Vida da Gente, Império e Além do Tempo

O ator Rafael Cardoso fez uma publicação na quinta-feira (9) em seu Instagram informando que está no 33º dia de internação por vício em “substâncias”. “Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando”, escreveu.

Ele é conhecido por novelas como A Vida da Gente, Império e Além do Tempo. Tem três filhos, dois com a filha da jornalista Sônia Bridi, Mariana Bridi. Aurora, de 11 anos e Valentim, de 7. A caçula do ator tem 2 anos e é fruto do relacionamento de Rafael com a psicóloga Carol Ferraz.

Rafael explicou que agora “está tudo mais claro”. “A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo”, declarou.

Por fim, ele agradeceu aos seus familiares e a todos que torcem por ele, além dos profissionais da clínica que o ajudam no tratamento.

“Tenho certeza que em poucas semanas estarei de volta à minha rotina, porém sóbrio e consciente de tudo que devo e não devo fazer para assim seguir muito mais firme, dentro do meu propósito”, finalizou.