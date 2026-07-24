Juliette descobre doença ao investigar outro problema de saúde; entenda

Juliette usou as redes sociais na última quarta-feira, 22, para contar aos seguidores que recebeu o diagnóstico de endometriose. Em um vídeo nos Stories do Instagram, a cantora e ex-BBB afirmou que a doença foi descoberta durante uma investigação médica iniciada por outro problema de saúde.

“Quando passei mal por conta do fígado, um, dois meses atrás, fui fazer um check-up e, em um dos exames, deu endometriose. Pedi uma segunda opinião, falei com minha ginecologista e com uma médica especialista para fazer análise do laudo e realmente tem”, contou.

Ela disse que o quadro foi identificado ainda no estágio inicial e que, conforme orientação das médicas que a acompanham, não há motivo para preocupação neste momento. Juliette explicou que sente poucos sintomas, como episódios de inchaço e dores leves.

A cantora também já recebeu orientação sobre o tratamento. “Como está muito no início, o tratamento de interromper a menstruação já pode ajudar a regredir, porque para de inflamar”, explicou.

Na quinta-feira, 23, a ex-BBB voltou ao tema em uma sequência de publicações no X. Ela disse que ficou surpresa ao descobrir a doença, já que sempre considerou seu ciclo menstrual “normal” e nunca havia percebido sinais que chamassem sua atenção. Desde a confirmação, afirmou que passou a pesquisar sobre o assunto, ouvir especialistas e buscar informações para compreender melhor a condição.

“Quanto mais eu vejo sobre o assunto, mais eu penso como algo tão comum no corpo feminino ainda é tão pouco falado”, refletiu. Juliette finalizou dizendo que pretende continuar compartilhando sua experiência com os seguidores por considerar importante ampliar a discussão sobre a doença.