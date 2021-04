Internado com Covid-19, Paulo Gustavo passa por novo procedimento em UTI

Ator apresentou uma ‘fístula bronco-pleural’ na noite desta quinta-feira e precisou de intervenção médica; quadro segue estável

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/24.03.2021 Ator está internado desde o dia 13 de março no Rio de Janeiro



O ator Paulo Gustavo precisou passar por um novo procedimento médico nesta sexta-feira, 9, para driblar os efeitos da Covid-19 em seu organismo. De acordo com nota da assessoria de imprensa, a equipe médica identificou uma ‘fístula bronco-pleural’ na noite de ontem e precisou realizar um procedimento, por via endoscópica, para melhorar o estado do ator. Há cinco dias ele já havia passado por uma toracoscopia pelo mesmo problema. O procedimento foi um sucesso, segundo os médicos, e Paulo segue em estabilidade clínica. O ator está internado na UTI, no Rio de Janeiro, desde o dia 13 de março. A nota ainda informa que a família agradece todas as mensagens que têm recebido. “Continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus”, diz o comunicado.

Confira abaixo a atualização médica do quadro de Paulo Gustavo:

“Uma nova fístula bronco-pleural foi identificada ontem à noite, tendo sido realizada na manhã desta sexta-feira (09), novo procedimento, desta vez por via endoscópica, quando o segmento responsável pela nova fístula foi ocluído. As manobras terapêuticas transcorreram com sucesso e Paulo Gustavo segue em estabilidade clínica.

O quadro geral mantém o otimismo da equipe profissional, mesmo levando-se em conta a gravidade que existe em todos os pacientes em uso de ventilação mecânica e de ECMO”