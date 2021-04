Taylor Swift relança álbum ‘Fearless’ com seis músicas inéditas; ouça

Cantora explicou que novas canções são as que ficaram fora do álbum na primeira vez

Reprodução/Instagram/taylorswift/09.04.2021 Taylor Swift pretende relançar outros álbuns de sua carreira



A cantora Taylor Swift lançou nesta sexta-feira, 9, uma nova versão do álbum “Fearless”, o segundo da sua carreira. Além das regravações, a artista incluiu seis canções inéditas no álbum, totalizando 26 faixas. Em entrevista ao “Good Morning America”, ela explicou que as novas músicas são as que quase fizeram parte do álbum na primeira vez, mas acabaram ficando de fora. A nova versão de “Fearless” já está disponível nas plataformas de streaming de música e, além disso, a cantora também lançou em seu canal no YouTube vídeos com as letras de todas as canções. Com singles de sucesso como You Belong With Me e Fifteen, “Fearless” chegou a ganhar o Grammy de Álbum do Ano em 2010. Taylor também ganhou o mesmo prêmio pelos álbuns “1989” e “Folklore” e se tornou a única mulher a ganhar três vezes o prêmio nessa categoria.

A artista anunciou em 2019 que relançaria seis álbuns de sucesso da sua carreira – “Swift” (2006), “Fearless” (2008), “Speak Now” (2010), “Red” (2012), “1989” (2014) e “Reputation” (2017). A artista tomou essa decisão após se desentender com o produtor Scooter Braun, que lucrou ao vender sem o consentimento dela os direitos de todos esses discos, algo que fez a artista perder o domínio das suas antigas canções. Isso aconteceu porque a empresa Ithaca Holdings, comandada por Braun, comprou a Big Machine Label Group, que foi a primeira gravadora de Taylor.