‘BBB 21’: Rodolffo e Caio são eliminados da prova após o cantor admitir que fez xixi na calça

Público pediu a eliminação do sertanejo e Tiago Leifert surgiu na casa para dar a notícia

Reprodução/Globo/19.03.2021 Rodolffo foi eliminado da Prova do Líder com Caio após fazer xixi na calça



Assim que começou a circular nas redes sociais o vídeo em que Pocah fica impressionada ao perceber que Rodolffo está fazendo xixi na calça, os seguidores começaram a pedir para que ele fosse eliminado da prova de resistência, que já dura mais de 12 horas. Por outro lado, muita gente disse que a única regra eliminatória era não acionar a alavanca no tempo certo. Em meio à polêmica, Tiago Leifert fez contato com os participantes e perguntou um a um se alguém queria confessar algo. “Você tem alguma coisa para contar para gente, Rodolffo?”, perguntou Tiago. “Com relação a que?”, disse o sertanejo. “A resistência”, explicou o apresentador do “BBB 21“. “Eu fiz xixi”, admitiu o parceiro de Caio na prova.

Gilberto falou que estava segurando a urina e o fazendeiro disse que tinha deixado escapar um pouquinho de xixi, mas também estava segurando. Depois de ouvir todos os participantes, Tiago disse que Rodolffo podia soltar a alavanca, pois estava eliminado e Caio, sua dupla, ficou decepcionado. Fiuk e Carla foram os primeiros a sair e já estão no paredão. Viih Tube, Thaís, Camilla de Lucas e João Luiz também não estão mais na disputa. O vencedor, além da liderança, leva um carro para a casa e o segundo finalista da prova ganha imunidade.