‘BBB 21’: Pocah diz que Rodolffo fez xixi na calça e público pede eliminação da prova

Três duplas já desistiram da prova de resistência sendo que dois participantes precisavam ir ao banheiro

Reprodução/Globo/19.03.2021 Pocah ficou impressionada ao notar que Rodolffo estava urinando na calça



Com mais de 11 horas de duração, somente três duplas deixaram a Prova do Líder do “BBB 21”. Carla Diaz e Fiuk abandonaram a disputa porque o cantor queria ir ao banheiro e como eles foram os primeiros a sair já estão no paredão. Viih Tube e Thaís deixaram a prova de resistência pelo mesmo motivo. A youtuber disse a sua parceira de prova que estava com dor na barriga de tanto segurar a urina. A terceira dupla a desistir foi Camilla de Lucas e João Luiz. Rodolffo, assim como outros participantes, também estava apertado para ir ao banheiro, mas o brother decidiu urinar na calça mesmo e Pocah percebeu.

“Gente, ele está fazendo xixi para sempre. Ainda está? Eu estou assustada”, disse a funkeira dando risada. “E eu aqui segurando horas aqui”, comentou Sarah. Dando risada, o cantor sertanejo falou: “Se vira, cada um com o seu”. Nas redes sociais, muitos seguidores estão pedindo para Boninho eliminar Rodolffo da prova por conta disso. Em edições anteriores do reality, houve provas de resistência em que uma das regras eliminatórias era fazer xixi no local da disputa. Por outro lado, tem muito seguidor dizendo que Tiago Leifert foi claro ao dizer que a única coisa que eliminaria uma dupla da prova era não acionar a alavanca no tempo certo.

o rodolffo fazendo xixi durante a prova, isso era pra ser eliminação pic.twitter.com/kPvvL7wddm — cɑrlɑ (@luthorsecret) March 19, 2021

Rodolffo tá fazendo xixi sem parar. Mas o Tiago foi bem claro ao dizer que APENAS a alavanca que elimina dessa prova. pic.twitter.com/rs53zbNot4 — Dantas (@Dantinhas) March 19, 2021

Se a prova é de resistência segurar o xixi é resistência tbm né? Ae big boss elimina o Rodolfo — cley | ⭐️🌍 (@ohcley) March 19, 2021

@boninho já deu tempo suficiente pra vocês desclassificarem o Rodolfo né, foi nítido aquele xixi…#BBB21 — Beatriz Barros (@Beatriz30827898) March 19, 2021

Isso do xixi na prova de resistência é algo muito mal explicado, umas deixam, outras não kkkkk Rodolfo já mijou ali, aí se ele ganhar, duvido que cancelem a prova kkkkkk mas aí fica chato pq a galera sai pelo xixi — Allef 💛💛 (@petrovataylor) March 19, 2021