Zezé Di Camargo critica Rodrigo Faro por polêmica com o SBT: ‘Vende até a mãe por audiência’

Zezé Di Camargo chamou atenção na tarde deste sábado, 3, ao criticar Rodrigo Faro após a polêmica com o SBT. Através de sua conta no Instagram, o músico detonou o apresentador, que foi pivô de uma polêmica com a emissora de Sílvio Santos por não ter feito exames de Covid-19 para participar da gravação de um programa da casa. “Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena!”, escreveu o cantor. A postagem do sertanejo bombou nas redes, com quase duas mil curtidas e muita repercussão, tanto de pessoas concordando, quando de pessoas detonando o experiente cantor.

Rodrigo Faro afirmou que não se negou a fazer o exame para identificação da Covid-19 antes da gravação do programa da Eliana, no SBT. Em publicações, ele compartilhou o um teste para a doença, com resultado negativo, feito na última quarta-feira, 30, data da gravação. Segundo Faro, dois funcionários do departamento comercial do SBT teriam dito que ele não precisava fazer um novo exame. O apresentador cobrou um posicionamento da emissora desmentindo as notícias sobre o assunto. “E aí SBT? Não vão se pronunciar? Não vão dizer a verdade?”, questionou no Instagram. “Eu e minhas produtoras insistimos para fazer o exame. E a Flávia e o Davi, funcionários do SBT, não permitiram que eu fizesse o exame pois, segundo eles, eu já tinha feito horas antes para outra gravação. Jamais neguei a fazer exame! Diga a verdade @sbt! Vocês não me deixaram fazer o exame porque já tinha feito. Estou aguardando”, escreveu.