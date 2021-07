Rodrigo Faro cobra posicionamento do SBT sobre exame de Covid-19: ‘Não vão dizer a verdade?’

Apresentador afirmou que não se recusou a fazer teste antes de gravação na emissora; além do ator, a esposa Vera Viel e as três filhas do casal também receberam diagnóstico positivo para a doença

Reprodução Instagram / @rodrigofaro Apresentador foi encaminhado para o Hospital Moriah, em São Paulo, para uma série de exames



O apresentador Rodrigo Faro afirmou neste sábado, 3, que não se negou a fazer o exame para identificação da Covid-19 antes da gravação do programa da Eliana, no SBT. Em publicações nas redes sociais, ele compartilhou o um teste para a doença, com resultado negativo, feito na última quarta-feira, 30, data da gravação. Segundo Rodrigo, dois funcionários do departamento comercial do SBT teriam dito que ele não precisava fazer um novo exame. Agora, o apresentador cobra um posicionamento da emissora desmentindo as notícias sobre o assunto. “E aí SBT? Não vão se pronunciar? Não vão dizer a verdade?”, questionou no Instagram. “Eu e minhas produtoras insistimos para fazer o exame. E a Flávia e o Davi, funcionários do SBT, não permitiram que eu fizesse o exame pois, segundo eles, eu já tinha feito horas antes para outra gravação. Jamais neguei a fazer exame! Diga a verdade @sbt! Vocês não me deixaram fazer o exame porque já tinha feito. Estou aguardando”, escreveu.

Nesta sexta-feira, o irmão e assessor do apresentador, Danilo Faro, já havia comentado o assunto. “Rodrigo estava munido do exame com resultado negativo e em nenhum momento se recusou a fazer outro exame. Simplesmente não precisou”, escreveu em publicação no Instagram. Rodrigo Faro, assim como a esposa, Vera Viel, e as filhas Clara, Maria e Helena, testou positivo para a Covid-19 na sexta-feira, 2, dois dias após a gravação. O diagnóstico positivo também foi confirmado por Danilo nas redes sociais. De acordo com ele, o apresentador foi encaminhado para o Hospital Moriah, em São Paulo, para uma série de exames. Neste sábado, Rodrigo Faro escreveu que “teve uma piora por causa do estresse causado por essa notícia falsa e mentirosa”. “Nesse momento difícil que minha família está passando deveria estar repousando e cuidando da minha saúde e da saúde delas. E não me preocupando com notícias falsas, mentirosas e criminosas que só fazem mal pra mim e pra minha família. Mas a verdade sempre aparece e a justiça será feita”, afirmou o apresentador, que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 25 de junho.