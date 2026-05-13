Isabelle Drummond fica com ‘nome sujo’ no Serasa por dívida, diz jornal

Os tributos são referentes aos anos de 2021, 2023 e 2024, relativos uma sala comercial na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio

Reprodução/Redes Sociais A execução foi suspensa em fevereiro de 2026 após parcelamento da dívida



A atriz Isabelle Drummond teve que pagar mais de R$ 50 mil em dívidas relacionadas ao IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCDL), após execução fiscal movida pelo município do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela coluna de Daniel Nascimento, do jornal O Dia. Apesar de ter pago os valores, a atriz afirma, por meio dos advogados, que ainda constam restrições em seu nome em órgãos de proteção de crédito.

A defesa pede a extinção do processo e retirada de restrições vinculadas ao CPF da atriz, que ainda apareceria no Serasa como devedora de IPTUs. Segundo a publicação, a cobrança inicial era de R$ 46.590,51 de uma sala comercial na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio.

Os tributos são referentes aos anos de 2021, 2023 e 2024. A diferença entre os valores é relativa a juros, multa e correção monetária. A execução foi suspensa em fevereiro de 2026 após parcelamento da dívida, conforme decisão judicial.

O juiz determinou a suspensão do processo até a quitação dos valores. Há pouco mais de uma semana, a defesa protocolou à Justiça o pagamento integral da dívida, no valor de R$ 56.035,77. O Pix foi feito no dia 20 de março de 2026.