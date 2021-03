Jeredy? Whindersson Nunes e Maria Lina revelam nome do primeiro filho

Casal usou as redes sociais para dar a notícia aos fãs dias após o chá revelação

Reprodução/Instagram/marialdgg Whindersson e Maria Lina esperam o primeiro filho



Dias depois do chá revelação, Whindersson Nunes revelou o nome do seu primeiro filho com a noiva Maria Lina. Em seu Instagram, o humorista brincou com o fato dos fãs pedirem para que ele chamasse o filho de ‘Jeredy’, um personagem que ele interpreta e que só tem do bom e do melhor na vida, e disse que escolheu outro nome para que a criança pudesse pronunciar. O nome escolhido é João Miguel. “Vou ter que decepcionar, mas não vai ser Jeredy. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK Vai se chamar João Miguel! Eu e Maria pensamos bem e achamos melhor dar um nome que a criança saiba pronunciar e escrever antes da oitava série, pra não passar os problema do pai”, brincou.

Bem-humorado, Whindersson continuou fazendo piadinhas em seu comentário. “Também pensamos em botar tipo filho de gringo que coloca nome aleatório em seus filhos tipo, porta, cadeira, garfo, se fosse menina seria espátula. Então João Miguel é lindo de príncipe, de anjo, nome de rua, de tudo no mundo da certo com João Miguel. E que fique aqui o exemplo aos pais botar nome decente nos seus filhos. Eu sei que eles tão lendo”, escreveu. Na postagem, Whindersson compartilhou um vídeo do chá revelação e do momento em que pediu a noiva em casamento. Os dois estão juntos desde outubro de 2020.