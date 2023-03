Jeremy Renner chora ao falar na TV pela primeira vez sobre acidente: ‘Estava acordado’

Intérprete do super-herói da Marvel Gavião Arqueiro disse que é ‘um homem de sorte’ e que escolheu viver

Reprodução/ABC News Jeremy Renner sofreu um greve acidente em janeiro enquanto arava a neve



O ator Jeremy Renner deu sua primeira entrevista à TV após o grave acidente que sofreu enquanto arava a neve em janeiro deste ano. O intérprete do super-herói da Marvel Gavião Arqueiro disse que lembra de cada detalhe e da dor que sentiu. “Eu estava acordado a todo momento”, falou à ABC News. O astro de Hollywood foi atropelado por uma máquina chamada Snowcat ao tentar desviá-la para que não atingisse seu sobrinho. O acidente resultou em um trauma torácico e em várias lesões ortopédicas que deixaram o ator debilitado por mais de dois meses. Na ligação feita ao resgate, é possível ouvi-lo gemer de dor enquanto o atendente o incentiva a “continuar lutando”. Ao vê-lo em volta de uma poça de sangue, o sobrinho do ator pensou que ele não estava vivo.

Além de quebrar oito costelas em 14 lugares diferentes, o artista também quebrou o joelho direito, o tornozelo direito, a tíbia da perna esquerda, o tornozelo esquerdo, a clavícula direita e o ombro direito. Ele feriu ainda o rosto, a mandíbula, o fígado e o pulmão entrou em colapso. “Perdi muita carne e osso nesta experiência, mas fui reabastecido com amor e titânio”, comentou. “Eu escolhi sobreviver. Isso não ia me matar, de jeito nenhum.” Depois de tudo o que passou, Jeremy disse que não vê um novo rosto ao se olhar no espelho e, sim, “um homem de sorte”. Ao lembrar que após o acidente ele disse a sua família “eu sinto muito” pela língua de sinais, o ator não conteve a emoção e chorou. No início desta semana, Jeremy postou o primeiro vídeo em que aparece andando. A entrevista completa à ABC News vai ao ar em abril, antes da estreia de “Rennervations”, série do Disney+ estrelada pelo artista.