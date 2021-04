Paulo Gustavo apresenta melhora nas funções pulmonares, mas quadro ainda é preocupante

Equipe médica informou que o ator apresenta boa responsividade em estímulos e não apresenta complicações há quatro dias

Reprodução/Instagram/paulogustavo31 Paulo Gustavo está internado há mais de 1 mês no Rio de Janeiro



O estado de saúde do ator Paulo Gustavo, internado desde o dia 13 de março com Covid-19, ainda é considerado grave, mas com prognósticos animadores. Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19, o intérprete de Dona Hermínia não apresenta novas complicações da doença há quatro dias e demonstra “sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares”. Na UTI de hospital no Rio de Janeiro, Paulo Gustavo precisou ser submetido a intervenções como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos nas últimas semanas por problemas urgentes, mas vem se recuperando. Apesar da evolução, em nota os médicos informaram que ainda há necessidade de manter a ECMO e a ventilação mecânica.

Confira abaixo o boletim médico na íntegra:

“Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos. Ainda há necessidade de mantermos a ECMO, assim como a ventilação mecânica.”