Filha de Pocah, do ‘BBB 21’, sofre ataques racistas e namorado da cantora procura a Justiça

Ronan Souza já identificou algumas pessoas que fizeram os comentários e tomou medidas legais

Reprodução/Instagram/pocah/20.04.2021 Namorado de Pocah se pronunciou após a filha da cantora sofrer racismo de seguidores



O desentendimento entre Pocah e Juliette no “BBB 21” repercutiu de forma negativa aqui fora para a cantora. A paraibana segue como uma das participantes favoritas do reality e os fãs decidiram sair em sua defesa nas redes sociais, o problema é que algumas pessoas passaram a ofender de forma racista a filha da funkeira, Vitória, de apenas 5 anos. Quando João Luiz se desentendeu com Rodolffo por causa de um comentário sobre seu cabelo, a sister comentou que sua filha já tinha dito a ela que odiava o próprio cabelo e queria o dela fosse igual ao de Pocah. Nas redes sociais, estão criticando o cabelo da menina e disparando ofensas que vão de “fedida” a “macaca”. Ronan Souza, namorado de Pocah, usou as redes sociais para dizer que não vai deixar isso passar em branco. “Vocês que foram no perfil da Vitória falar merda para uma criança. Joga o chip fora, já achei quatro de vocês. João Pessoa, Florianópolis e duas pessoas do Rio. Já, já tem uma surpresinha”, avisou no Twitter.

Ronan também fez um desabafo nos stories do Instagram. “É inadmissível o que está acontecendo. Não tenho nem palavra, é uma criança de cinco anos. É um sentimento de revolta e o que eu posso fazer e o que eu fizer será por medidas legais. Agora vou fingir para ela que não aconteceu nada, vou fazer ela brincar, ver filme, mas com o coração bem apertado e dolorido”, falou. A equipe de Juliette também se pronunciou nas redes sociais recriminando as atitudes racistas: “Reta final, 15 dias para o fim do BBB. Veremos de tudo. Mas continuaremos sem aceitar ver, e repudiando veementemente, qualquer ataque que incite ódio ou seja crime. Isso é um jogo, existem limites. Atacar a filha de Pocah é um absurdo”.

Os administradores das redes sociais da paraibana disseram ainda que repudiam essas atitudes, que foram definidas como “um show de horrores”. “Vamos buscar ter postura e discernimento nas nossas atitudes e não ferir o próximo. Lembrando que o BBB é um jogo que mexe com vidas, mas precisamos agir com empatia e responsabilidade”, finalizou a publicação. Pocah ainda não se entendeu com Juliette e na madrugada desta terça-feira, 20, a cantora acabou bebendo demais, chorou e disse que ainda está machucada com tudo o que aconteceu. A briga teve início porque Juliette ficou revoltada ao descobrir que Pocah votou nela no último domingo, 18.

Papo rapidinho aqui: reta final, 15 dias pro fim do BBB. Veremos de tudo. Mas continuaremos sem aceitar ver, e repudiando veementemente, qualquer ataque que incite ódio ou seja CRIME. Isso é um jogo, existem limites. Atacar a filha de Pocah é um absurdo. — Juliette Freire 🌵 (@FreireJuliette) April 20, 2021