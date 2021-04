Na reta final, ‘BBB 21’ terá paredão na quinta e no domingo

Informação foi confirmada pelo apresentador Tiago Leifert durante o programa desta segunda-feira, 19, antes do Jogo da Discórdia

Reprodução No primeiro paredão desta semana, Caio, Fiuk e Gilberto disputam a permanência na casa



Entrando em sua reta final, o ‘Big Brother Brasil 21‘ terá uma semana agitada. No programa desta segunda-feira, 19, antes do Jogo da Discórdia, o apresentador Tiago Leifert confirmou que teremos quatro paredões em uma semana, entre os dias 20 e 27. Elas acontecerão na terça, 20, na quinta, 22, e no domingo, 25. Logo após o Paredão de amanhã, haverá uma nova prova do líder a formação de um novo paredão. A dinâmica se repetirá na quinta e no domingo, com a última eliminação acontecendo na próxima terça. No primeiro paredão desta semana, Caio, Fiuk e Gilberto disputam a permanência na Casa. Faltam 15 dias para o fim do programa. Na dinâmica desta segunda, os brothers, homenagearam o cantor Roberto Carlos, que completou 80 anos de idade, e tiveram que levantar placas para as músicas do artista com as quais se identificavam dentro do jogo.