‘Afetou minha visão, mente e pulmão’, diz Joelma pós-Covid

Cantora foi diagnosticada com doença em agostou e relatou mais de 40 dias com sintomas severos

Reprodução/Instagram/joelma Joelma já está curada da Covid-19, mas revelou fortes sintomas que teve por causa do coronavírus



Joelma, de 46 anos, já está recuperada da Covid-19. A cantora foi diagnosticada com a doença em agosto e, em entrevista à Contigo! nesta semana, ela detalhou os dias em isolamento e os fortes sintomas que sentiu durante o período. “Fiquei muito inchada, com o corpo de uma grávida de nove meses. Fiz vários exames, tive problema no intestino, no estômago, no fígado. Foi pancada. Afetou minha visão, minha mente, meu pulmão”, relatou Joelma.

A artista disse que permaneceu por mais de 40 dias com o vírus no corpo. “Foi muito tempo, mais de quarenta dias. Com trinta dias ainda dava positivo [o teste]. Com quarenta, quarenta e cinco, eles foram embora. As sequelas ficaram. Eu não conseguia cantar por culpa do meu pulmão, a respiração ficou curta, eu me cansava. Não conseguia segurar a afinação, dar notas prolongadas”, afirmou.

Joelma ainda falou que não quando nem como teve contato com o coronavírus, mas disse que “sofreu calada” com a severidade dos sintomas. “Eu não sei onde eu peguei. Estava no Pará, fui fazer um tratamento de rotina, e começou a dar os sintomas. Tive que ficar isolada. Foi surreal. Foi bom que peguei por todo mundo aqui em casa. Quando souberam aqui em casa, ficaram loucas, minha filha ficou louca. Eu fiquei quietinha, sofri calada.”