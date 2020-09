Monique Evans é diagnosticada com Covid-19: ‘Muita dor de cabeça’

Apresentadora disse que está bem, apesar de cansaço e não sentir gosto de alimentos

Monique Evans revelou no Instagram na quarta-feira (23) que foi diagnosticada com o novo coronavírus. “Estou horrorosa sem filtro porque hoje veio o resultado. Realmente estou com Covid. Mas não se preocupem, estou numa boa. Só estou com muita dor de cabeça, sem sentir o gosto, sabor nenhum de nada. Estou muito cansada, com essa gripe assim”, explicou.

A apresentadora disse que fez o exame para a doença depois de passar mal e, no hospital, descobrir que tinha “pneumonia por Covid” após uma tomografia. “Fiquei muito preocupada com o que poderia acontecer, mas estou de olho para não ficar com falta de ar. Mas é isso, vamos que vamos, que daqui a pouco vai acabar e estarei pronta para uma próxima. Não próxima Covid, por favor”, descontraiu. Monique ainda contou que a filha, Bárbara Evans, mandou comida para ela não precisar sair de casa. “Foi uma gracinha, me mandou pizza porque estou sem sentir gosto, então ela me mandou uma pizza deliciosa.”