Jogador do Mirassol assume namoro com a cantora Iza: ‘Dona de Mim’

Rumores de namoro começou em janeiro com foto misteriosa nas redes sociais

Reprodução/ instagram @yurilima94 Yuri e Iza estão juntos a cerca de um mês



O amor está no ar. Nesse Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados ao redor do mundo, o meio-campista do Mirassol, Yuri Lima, assumiu o namoro com a cantora Iza nas redes sociais. Em uma sequência de fotos, o jogador se declarou. “Dona de Mim”, escreveu. A cantora comentou com “Meu <3”. O burburinho de que os dois estavam juntos começou em janeiro, quando Yuri publicou uma imagem ao lado de uma mulher. A foto era escura e as especulações começaram. Dias depois, Iza foi vista no jogo do Mirassol, no interior de São Paulo, pelo Campeonato Paulista e o relacionamento ficou visível. Iza estava solteira desde que anunciou a separação do produtor Sérgio Santos em outubro. O casamento durou quatro anos.