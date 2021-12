Jojo Todynho é pedida em casamento após 4 meses de namoro: ‘Disse sim’

Cantora falou que foi pega de surpresa, mas aceitou porque tem certeza de que Lucas Souza é o homem com quem quer compartilhar a vida

Reprodução/Instagram/jojotodynho/10.12.2021 Lucas Souza preparou surpresa e pediu Jojo Todynho em casamento



A cantora Jojo Todynho deve subir no altar em breve, isso porque ela foi pedida em casamento pelo namorado, o militar Lucas Souza, nesta sexta-feira, 10. “Sem palavras para essa surpresa! E eu sem desconfiar de nada”, comentou a vencedora de “A Fazenda 12” em um post no Instagram. Lucas bolou toda a surpresa com uma amiga de Jojo, que convenceu a cantora a colocar um vestido bege com a justificativa de que sexta-feira se usa roupas claras. “Já estava tudo tramado com o Lucas. Desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho me pedindo em casamento. Oi? Como assim, Deus? São 4 meses de muita história”, afirmou. Jojo deixou claro que não precisou pensar muito para responder. “Obviamente, eu disse sim, com toda certeza que é ele o homem que eu quero compartilhar todos os momentos e sonhos.”

A artista conheceu o noivo durante uma viagem que fez a Tulum, no México. “Fiquei maluca, pois pensei que era gringo, até ele vim e falar comigo: ‘Oi, te acompanhei na ‘Fazenda’, posso tirar uma foto com você?!’. Eu prontamente respondi: ‘Posso te dar um beijo’”, contou a dona do hit Que Tiro Foi Esse. Nos últimos meses, o casal passou por muitas situações que, para Jojo, provam que “o amor sempre vence”. Vários famosos comentaram a publicação. “Uau!!! Meu amor!!! Que vocês sejam muito felizes!! Que Deus abençoe!!! Você merece o mundo, Jo”, comentou o apresentador Marcos Mion. “Que linda! Você merece muito”, escreveu a cantora Simony. “Felicidades, amiga”, acrescentou a ex-Fazenda Raissa Barbosa.