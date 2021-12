Jojo Todynho troca ofensas com pai de MC Gui: ‘Canceladinho igual ao filho’

Cantora rebateu o xingamento de Rogério, que não gostou dos comentário da cantora sobre a ‘A Fazenda 13’

Reprodução/Instagram/jojotodynho/03.12.2021 Jojo Todynho xingou Rogério, pai de MC Gui, nas redes sociais



A cantora Jojo Todynho trocou ofensas nas redes sociais com o pai do cantor MC Gui, o empresário Rogério. A discussão começou porque a funkeira, que venceu a edição passada do reality show “A Fazenda”, declarou torcida para Rico na atual edição e tem usado as redes sociais para criticar a postura do Gui no jogo. O cantor entrou em “A Fazenda 13” com o status de “cancelado”, pois em 2019 viralizou um vídeo em que ele tira sarro de uma criança na Disney por ela estar usando peruca. Na época, foi divulgado que a menina em questão estava em tratamento contra um câncer. Assim que entrou no reality da Record, o funkeiro começou a ser chamado de MC Disney nas redes sociais. Em uma publicação feita por Jojo, ela disse: “Rico, estou pronta para passar o chapéu [de campeão] para você! MC Disney tinha que estar na minha edição, junto com a caninana [Dayane Mello]. Queira ver vocês crescerem para cima de mim”.

Rogério compartilhou esse post da dona do hit Que Tiro Foi Esse e comentou: “Jojo Todynho, um pai e uma mãe defende seu filho com unhas e dentes. Por favor, esquece meu filho da sua boca. Antes que eu me esqueça, vai tomar no seu c*”. A cantora, que não costuma levar desaforo para casa, rebateu o pai de Gui no stories do Instagram: “Fiquei sabendo que ano passado seu filho ganhou o convite e não foi, né? Sabia que eu estaria lá na edição. Sabe o que ele é? Um cuzã* igual você. Você e seu filho são dois cuzõe*. Ridículo! Vem falar na minha cara! É brabo? Vem falar na minha cara para você ver o que meu segurança vai te deixar bonito na foto”.

A ex-Fazenda continuou com as provocações: “Babaquinha, canceladinho igual ao filhinho. Sou insuportável mesmo, dorme com esse barulho que eu não vou mudar”. O empresário decidiu rebater a artista e falou que pelo seu filho ele irá brigar até o fim. “Sou pai, doeu em mim e dói até hoje desde que você falou do acontecimento. Não tenho medo de você, do seu segurança. Mandei você tomar no c*? Vai de novo! Vai você, vai seu segurança, vai quem quiser, mas por ele [MC Gui] vou brigar até o fim”, finalizou.